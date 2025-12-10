Rzeczpospolita
Ocena pracowników nie powinna sprowadzać się do wypełnienia formularza

Przepisy pozostawiają znaczną swobodę w zakresie sposobu przeprowadzania oceny, co pozwala jednostkom samorządu terytorialnego dostosować procedury do swojej specyfiki.

Publikacja: 10.12.2025 05:10

Foto: Adobe Stock

Natalia Ożóg, Maciej Cupryś

Ocena okresowa pracowników samorządowych stanowi jedno z kluczowych narzędzi zarządzania w administracji publicznej, służące nie tylko weryfikacji jakości pracy, ale również zapewnieniu zgodności z zasadami profesjonalizmu i przejrzystości służby publicznej. Jej podstawę prawną wyznacza art. 27 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych (DzU nr 13, poz. 98). Przepisy te określają minimalną częstotliwość ocen, skalę oceniania oraz ogólne kryteria, takie jak sumienność, bezstronność, umiejętność organizacji pracy czy komunikatywność. Pozostawiają jednocześnie znaczną swobodę w zakresie sposobu przeprowadzania oceny, co pozwala jednostkom samorządu terytorialnego dostosować procedury do swojej specyfiki, ale też generuje ryzyko braku jednolitości i formalizmu pozbawionego wartości merytorycznej. W praktyce bowiem wiele jednostek sprowadza ocenę do czynności o charakterze czysto administracyjnym – wypełnienia formularza i archiwizacji dokumentu – bez pogłębionej analizy faktycznych efektów pracy.

