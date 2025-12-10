Miejsca doraźnego schronienia w garażach podziemnych – nowe obowiązki deweloperów

Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (DzU z 2024 r., poz. 1907) wprowadziła nową jakość postrzegania naszej współczesności na wielu poziomach, a także postawiła istotne wyzwania dla branży deweloperskiej. Nowe przepisy będą miały zastosowanie dla zamierzeń budowlanych, dla realizacji których po 31 grudnia 2025 r., czyli już w roku 2026, zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, albo zostanie dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.