Miejsca doraźnego schronienia w garażach podziemnych – nowe obowiązki deweloperów

Nowe regulacje dotyczące ochrony ludności sprawiają, że konstrukcje garaży podziemnych w przyszłych inwestycjach mieszkaniowych będą musiały przewidywać możliwość ich szybkiego przekształcenia w przestrzenie doraźnego schronienia.

Publikacja: 10.12.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Grażyna Kuźma

Ustawa z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (DzU z 2024 r., poz. 1907) wprowadziła nową jakość postrzegania naszej współczesności na wielu poziomach, a także postawiła istotne wyzwania dla branży deweloperskiej. Nowe przepisy będą miały zastosowanie dla zamierzeń budowlanych, dla realizacji których po 31 grudnia 2025 r., czyli już w roku 2026, zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, albo zostanie dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

