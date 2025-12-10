Rzeczpospolita
Koniec roku na rynku mieszkań obfituje w rabaty. Klienci chcą wycisnąć jak najwięcej

Deweloperzy wciąż kuszą nabywców promocjami i tak będzie do końca roku. Na rabaty można też liczyć na rynku wtórnym. W 2026 r. dojdzie do głosu presja na wzrost cen.

Publikacja: 10.12.2025 04:59

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie strategie stosują deweloperzy, aby przyciągnąć nabywców w końcówce roku
  • Jakie są prognozowane zmiany na rynku mieszkaniowym w 2026 roku
  • Ile kosztują mieszkania w polskich miastach
  • Jakie tendencje można zaobserwować na rynku wtórnym nieruchomości
W siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali w listopadzie ponad 5 tys. mieszkań – wynika ze wstępnych danych Otodomu. To o 34 proc. więcej niż ostateczny wynik z października. Tak dobrą sprzedaż portal odnotował ostatnio w październiku 2023 r., kiedy działał „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

O dobrym listopadzie u deweloperów mówią też eksperci portalu Tabelaofert.pl. Z ich analiz wynika, że w porównaniu z październikiem sprzedaż na dziesięciu rynkach wzrosła o 8,2 proc. Podkręcić wyniki pomogły promocje z okazji Black Friday. Firmy nęciły obniżkami cen mieszkań od 5 do 15 proc., darmowymi garażami, elastycznymi harmonogramami płatności.

