Tak wynika z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczącego sporu o opodatkowanie VAT.

Konkretnie chodziło o nieoprocentowaną pożyczkę od przedsiębiorcy. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że ma zamiar jej udzielić znajomemu. Będzie to raczej duża kwota np. 1 mln euro, której spłata ma być rozłożona do 15 lat. Mężczyzna tłumaczył, że pożyczkobiorcą będzie jego dobry znajomy, nieprowadzący działalności i niespokrewniony emeryt, którego darzy dużym szacunkiem. Przyszły pożyczkodawca wskazał, że prowadzi działalność w formie spółki cywilnej i jest czynnym podatnikiem VAT. Nie podejmuje innej aktywności zawodowej np. w ramach stosunku pracy czy umowy o dzieło. Pożyczka będzie zaś udzielona z wypracowanego zysku jego firmy.