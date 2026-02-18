Rzeczpospolita
Czy prywatna pożyczka z firmowego zysku po opodatkowaniu podlega VAT? Wyrok NSA

Nieoprocentowana pożyczka dla znajomego udzielona przez przedsiębiorcę z zysku wypracowanego przez jego jednoosobową firmę po opodatkowaniu, to już zarząd majątkiem prywatnym, który nie podlega VAT.

Publikacja: 18.02.2026 18:33

Czy prywatna pożyczka z firmowego zysku po opodatkowaniu podlega VAT? Wyrok NSA

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Tak wynika z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczącego sporu o opodatkowanie VAT. 

Konkretnie chodziło o nieoprocentowaną pożyczkę od przedsiębiorcy. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że ma zamiar jej udzielić znajomemu. Będzie to raczej duża kwota np. 1 mln euro, której spłata ma być rozłożona do 15 lat. Mężczyzna tłumaczył, że pożyczkobiorcą będzie jego dobry znajomy, nieprowadzący działalności i niespokrewniony emeryt, którego darzy dużym szacunkiem. Przyszły pożyczkodawca wskazał, że prowadzi działalność w formie spółki cywilnej i jest czynnym podatnikiem VAT. Nie podejmuje innej aktywności zawodowej np. w ramach stosunku pracy czy umowy o dzieło. Pożyczka będzie zaś udzielona z wypracowanego zysku jego firmy.

