Fundacja rodzinna w grupie kapitałowej – aspekty podatkowe

Fundacja rodzinna powinna służyć zaplanowanej na pokolenia sukcesji. Rzadko kiedy fundatorzy będący przedsiębiorcami poprzestają tylko na założeniu fundacji – najczęściej wiąże się z tym proces łączący weryfikację istniejącej struktury kapitałowej, reorganizację właścicielską i planowanie podatkowe.

Decyzja o powołaniu do życia fundacji zmusza do dalszej refleksji o jej roli w rodzinnej grupie kapitałowej – rola ta jest niebagatelna z samego założenia, ponieważ fundacja rodzinna jako podmiot „na samej górze” siłą rzeczy sprawuje funkcje właścicielskie. To jednak nie wszystko, a to dlatego, że polski ustawodawca, mając w zamyśle zachęcenie rodzin przedsiębiorców do gromadzenia majątku, przewidział dla fundacji rodzinnych szerokie preferencje podatkowe.