Aport do spółki wyłącza prawo do estońskiego CIT

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 października 2025 r. (III SA/Wa 1594/25).

Spółka została zawiązana w 2018 r. Pierwszy rok obrotowy zamknięto 31 grudnia 2018 r., a kolejny – 31 grudnia 2019 r. Po upływie 24 miesięcy od wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego spółka zamierza podnieść kapitał zakładowy oraz zmienić formę opodatkowania na estoński CIT. Wspólnik będący osobą fizyczną zamierza objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za aport w postaci samochodów ciężarowych i naczep, które obecnie należą do jego jednoosobowej działalności gospodarczej. Celem spółki było ustalenie czy wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego wyłącza możliwość skorzystania przez spółkę z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Spółka twierdziła, że jeżeli nie zostały spełnione kumulatywnie dwie przesłanki z art. 28k ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o CIT, które dotyczą wartości składników majątku oraz upłynięcia określonego czasu od utworzenia spółki do wniesienia aportu, to spółka ma prawo do zastosowania preferencji podatkowej w postaci estońskiego CIT.