Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Teresa Siudem: Sąd kieruje strony do mediacji w sporach budowlanych

Mediacja w sądzie, z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, pozwala stronom sporu budowlanego samodzielnie wypracować porozumienie.

Publikacja: 27.02.2026 06:00

Sąd kieruje strony do mediacji w sporach budowlanych

Sąd kieruje strony do mediacji w sporach budowlanych

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Spory są nieodłącznym elementem większości inwestycji budowlanych. Dotyczą zarówno kwestii finansowych (opóźnienia w płatnościach, waloryzacja wynagrodzenia), technicznych (wadliwe wykonawstwo, błędy konstrukcyjne), jak i organizacyjnych (opóźnienia w harmonogramie). Skonfliktowane strony mogą wybrać jeden ze sposobów rozwiązania sporów: negocjacje, mediacje, sąd powszechny, arbitraż czy rozjemstwo. Z raportu CAS – perspektywa na 2025 r. wynika, że przedsiębiorcy za najskuteczniejszą metodę rozwiązywania sporów uznali negocjacje (83 proc.), na drugim miejscu znalazły się mediacje (55 proc.). Sąd powszechny jest na trzecim miejscu, ale tylko 13 proc. ankietowanych uznało go za skuteczną metodę rozwiązywania sporów. Trafiają tam zazwyczaj najtrudniejsze, skomplikowane spory, których nie da się rozwiązać w inny sposób.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Czy mediacja w sporach budowlanych po 1 marca będzie obowiązkowa?
Biznes
Czy mediacja w sporach budowlanych po 1 marca będzie obowiązkowa?
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Pomoc publiczna a sprzedaż przedsiębiorstwa – jakie niesie za sobą ryzyka?
Biznes
Pomoc publiczna a sprzedaż przedsiębiorstwa – jakie ryzyka?
Bezzwrotne dotacje dla MŚP – rusza nabór wniosków
Biznes
Bezzwrotne dotacje dla MŚP – rusza nabór wniosków
Konsekwencje nieuprawnionego zamówienia z wolnej ręki
Biznes
Konsekwencje nieuprawnionego zamówienia z wolnej ręki
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama