Teresa Siudem: Sąd kieruje strony do mediacji w sporach budowlanych

Spory są nieodłącznym elementem większości inwestycji budowlanych. Dotyczą zarówno kwestii finansowych (opóźnienia w płatnościach, waloryzacja wynagrodzenia), technicznych (wadliwe wykonawstwo, błędy konstrukcyjne), jak i organizacyjnych (opóźnienia w harmonogramie). Skonfliktowane strony mogą wybrać jeden ze sposobów rozwiązania sporów: negocjacje, mediacje, sąd powszechny, arbitraż czy rozjemstwo. Z raportu CAS – perspektywa na 2025 r. wynika, że przedsiębiorcy za najskuteczniejszą metodę rozwiązywania sporów uznali negocjacje (83 proc.), na drugim miejscu znalazły się mediacje (55 proc.). Sąd powszechny jest na trzecim miejscu, ale tylko 13 proc. ankietowanych uznało go za skuteczną metodę rozwiązywania sporów. Trafiają tam zazwyczaj najtrudniejsze, skomplikowane spory, których nie da się rozwiązać w inny sposób.