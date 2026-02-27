Rzeczpospolita
Dane osobowe - kto odpowiada za zagubioną przesyłkę?

Wyrok NSA potwierdza, że choć administrator, co do zasady, odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych w zagubionej przesyłce, to zakres tej odpowiedzialności musi być każdorazowo oceniany indywidualnie.

Publikacja: 27.02.2026 04:40

Odpowiedzialność administratora za bezpieczeństwo danych w transporcie – wyrok NSA

Foto: Adobe Stock

Dominika Tyc

W czasach powszechnej wymiany dokumentów i dynamicznego rozwoju usług kurierskich ochrona danych osobowych staje się jednym z istotnych wyzwań. W praktyce taka ochrona nie ogranicza się wyłącznie do informacji widocznych na przesyłce. Wysyłając istotne dokumenty, zawierające szereg poufnych i wrażliwych danych, za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów logistycznych, nadawcy zakładają, że przesyłka jest bezpieczna. W przypadku jej zagubienia pojawiają się jednak wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności za dane osobowe – zarówno po stronie nadawcy, jak i operatora logistycznego. W tym kontekście, najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2025 r. (sygn. III OSK 2593/22) [dalej „Wyrok”] potwierdza, kto realnie ponosi odpowiedzialność za dane osobowe, gdy przesyłka zniknie.

