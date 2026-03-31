Cyfrowa edukacja dla dorosłych mieszkańców gmin – ruszył konkurs

Celem działań podjętych przy wsparciu środków programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” (część 1.9 „Rozwój kompetencji cyfrowych”) jest przybliżenie osobom dorosłym, szczególnie tym narażonym na wykluczenie cyfrowe, możliwości, jakie dają dzisiejsze technologie ukryte w telefonach, tabletach i komputerach. A możliwości te ujawniają się szczególnie wówczas, gdy urządzenia te będą podpięte do internetu. Daje to ogromne szanse, w tym korzystania z wielu usług publicznych i prywatnych (np. mObywatel, Internetowe Konto Pacjenta, aplikacje bankowe), ale jednocześnie rodzi wiele zagrożeń związanych z cyfrowym bezpieczeństwem.