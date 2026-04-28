WSA: uchwała o wyborach ławników to akt prawa miejscowego

Prawidłowe ogłoszenie aktu prawa miejscowego ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania, gdyż jest warunkiem jego wejścia w życie. Na tym tle dochodzi do sporów. Jednym z nich zajmował się w ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Chodziło o uchwałę Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024–2027 do Sądu Okręgowego w Elblągu oraz do Sądu Rejonowego w Elblągu. W uchwale tej znalazł się zapis, iż wchodzi ona w życie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Zapis ten zakwestionował wojewoda, wskazując, że rada miejska zastosowała przepisy właściwe dla aktów normatywnych, zawierających przepisy powszechnie obowiązujące. Tymczasem w jego opinii przedmiotowa uchwała nie ma charakteru aktu prawa miejscowego. W szczególności nie odnosi się do wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, jak również nie dotyczy organizacji urzędów i instytucji gminnych, czy też zasad zarządu mieniem gminy. Stanowi natomiast akt kierownictwa wewnętrznego, odnoszący się do sytuacji niemającej powtarzalnego charakteru.