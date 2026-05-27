Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie przesądza o przeznaczeniu terenu

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może to nastąpić z inicjatywy własnej rady, na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, jak również w wyniku zgłoszenia w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Przed podjęciem uchwały organ wykonawczy gminy przeprowadza analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz określa niezbędny zakres prac planistycznych. Integralnym elementem uchwały jest załącznik graficzny wyznaczający granice obszaru objętego projektem planu miejscowego (art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; t.j. DzU z 2026 r. poz. 538; dalej: u.p.z.p.).