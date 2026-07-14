Służbowe sprawy na prywatnym telefonie. Kiedy SMS-y urzędnika są jawne?

Mieszkańcy, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p), coraz częściej żądają od wójtów, burmistrzów i urzędników udostępnienia treści SMS-ów lub e-maili wysyłanych z prywatnych urządzeń. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p., każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Przepis ten nie uzależnia jawności od formy zapisu. Tę zasadę konsekwentnie potwierdza linia orzecznicza sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wskazywał (m.in. w wyroku z 5 lutego 2025 r. o sygn. III OSK 2703/23), że o statusie informacji publicznej decyduje kryterium rzeczowe, czyli treść, a nie to, z jakiego konta pocztowego wiadomość została wysłana.