KSAP to kuźnia kadr urzędniczych. W ciągu 36 lat wykształciła ponad 1600 absolwentów. Wśród nich są osoby, które pełnią lub pełniły kluczowe funkcje w służbie publicznej.

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Żeby zostać słuchaczem tej szkoły, nie wystarczą jedynie „dobre chęci”. Trzeba pomyślnie przejść wieloetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Samo kształcenie – prowadzone obecnie w systemie stacjonarnym oraz dualnym (dla osób pracujących) – jest nastawione przede wszystkim na rozwijanie praktycznych umiejętności. Obejmuje m.in. zarządzanie ludźmi i zespołami, zarządzanie wiedzą i informacją, planowanie strategiczne, bezpieczeństwo narodowe, innowacje w administracji publicznej.

Po ukończeniu KSAP absolwenci uzyskują status urzędnika mianowanego służby cywilnej. Status ten wiąże się z określonymi uprawnieniami, m.in. dodatkowym urlopem, dodatkiem do wynagrodzenia oraz większą trwałością zatrudnienia – urzędnika mianowanego można bowiem wydalić ze służby co do zasady jedynie w postępowaniu dyscyplinarnym.

Absolwenci KSAP mogą też liczyć na ciekawą, wymagającą pracę. Współtworzą polityki publiczne, przygotowują rozwiązania legislacyjne, odpowiadają za wdrażanie zmian, które mają bezpośredni wpływ na życie obywateli, a tym samym na sprawne funkcjonowanie państwa.

O tym, dlaczego dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy KSAP w dzisiejszym wydaniu „Tygodnika Urzędników”. Zapraszam do lektury.