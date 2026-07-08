Rzeczpospolita
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Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nie tylko sprawozdania

Warto sprawdzić, czy porządek obrad obejmuje wszystkie wymagane przez przepisy sprawy. Zatwierdzenie sprawozdań to tylko część obowiązków wspólników.

Publikacja: 08.07.2026 05:00

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nie tylko sprawozdania

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nie tylko sprawozdania

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. kojarzy się przede wszystkim z podsumowaniem minionego roku obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdań. W praktyce porządek obrad tego zgromadzenia często wykracza poza kwestie sprawozdawcze. W wielu spółkach – zwłaszcza komunalnych – zgromadzenie powinno rozstrzygnąć również inne sprawy mające istotne znaczenie dla dalszego funkcjonowania spółki.

Porządek obrad zgromadzenia może wymagać ujęcia w nim nie tylko tak oczywistych kwestii, jak zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły, zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok ubiegły, podjęcie decyzji o podziale zysku czy pokryciu straty oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej, ale może być konieczne także:

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