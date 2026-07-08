Rzeczpospolita
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Decyzja, której nie ma. Jakie są skutki naruszenia prawa przy doręczeniu?

To nie podpis urzędnika, lecz prawidłowe doręczenie przesądza o tym, czy decyzja administracyjna w ogóle istnieje w sensie prawnym.

Publikacja: 08.07.2026 05:30

Decyzja, której nie ma. Jakie są skutki naruszenia prawa przy doręczeniu?

Decyzja, której nie ma. Jakie są skutki naruszenia prawa przy doręczeniu?

Foto: Adobe Stock

Sylwia Potępa-Koziej

SPIS TREŚCI

  1. Wydanie to nie to samo co doręczenie
  2. Decyzja poza obrotem prawnym
  3. Pominięcie pełnomocnika to pominięcie strony
  4. Fikcja doręczenia – domniemanie, które trzeba udowodnić
  5. Decyzja nieistniejąca a decyzja wadliwa
  6. Era e-Doręczeń – stare problemy w nowej szacie
  7. Akt doręczony z naruszeniem prawa nie wiąże

Wyobraźmy sobie dokument, który ma wszystkie cechy decyzji administracyjnej. Jest na nim oznaczenie organu, podstawa prawna, jest rozstrzygnięcie i podpis upoważnionego urzędnika. A mimo to – w sensie prawnym – decyzji nie ma. Nie wiąże organu, nie wiąże strony, nie rozpoczyna biegu terminów, nie nadaje się do wykonania. Ten paradoks nie jest akademicką ciekawostką. To jeden z najczęstszych i najbardziej niedocenianych błędów postępowania administracyjnego, który potrafi przewrócić do góry nogami nawet pozornie zakończoną sprawę. Źródłem problemu jest moment, o którym w praktyce myśli się najmniej: doręczenie.

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