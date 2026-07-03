e-Doręczenia zastępują e-PUAP – nowe zasady odwołań do KIO

Od 13 marca 2026 r. obowiązuje nowe brzmienie części przepisów działu IX ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz nowych regulacji wykonawczych dotyczących postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Zmiany weszły w życie na podstawie ustawy z 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Rozporządzenie odwoławcze).