Rzeczpospolita
PRO
Reklama

e-Doręczenia zastępują e-PUAP – nowe zasady odwołań do KIO

Od 13 marca 2026 r. odwołania do KIO i zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej składa się wyłącznie przez e-Doręczenia. Nowe przepisy porządkują także zasady wskazywania adresów do doręczeń oraz obieg dokumentów zawierających dane wrażliwe.

Publikacja: 03.07.2026 05:50

e-Doręczenia zastępują e-PUAP – nowe zasady odwołań do KIO

e-Doręczenia zastępują e-PUAP – nowe zasady odwołań do KIO

Foto: Adobe Stock

Marcin Kalmus

SPIS TREŚCI

  1. Zmiany w KIO 2026. Odwołania tylko przez e-Doręczenia, koniec ePUAP!
  2. Nowe zasady zdalnych rozpraw i posiedzeń w KIO
  3. Nowe przepisy KIO 2026. Jak stosować przepisy przejściowe?
  4. Odwołanie do KIO a e-Doręczenia. Jak skutecznie wnieść pismo?

Od 13 marca 2026 r. obowiązuje nowe brzmienie części przepisów działu IX ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz nowych regulacji wykonawczych dotyczących postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Zmiany weszły w życie na podstawie ustawy z 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Rozporządzenie odwoławcze).

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama