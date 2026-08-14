Uwaga na pułapki przy nabywaniu nieruchomości w Tajlandii

Zakaz nabywania gruntów przez cudzoziemców w Tajlandii jest coraz szerzej znany wśród inwestorów nieruchomościowych. Standardową i w pełni legalną odpowiedzią tamtejszego rynku na ten zakaz jest dzierżawa. Daje ona cudzoziemcowi prawo do korzystania z gruntu, ale wyłącznie przez z góry określony czas, ponieważ zarejestrowana umowa wiąże maksymalnie na 30 lat. Popularne konstrukcje odnawiania dzierżawy tego nie zmieniają. Egzekwowalny pozostaje wyłącznie pierwszy 30-letni okres, a opcja przedłużenia ma charakter umowny i nie wiąże kolejnego właściciela gruntu. Dla wielu inwestorów takie rozwiązanie jest niesatysfakcjonujące. Szukają więc sposobu na uzyskanie własności gruntu, choćby pośredniej, a jedną z pierwszych metod, na jaką natrafiają, jest zakup nieruchomości przez tajską spółkę, w której obejmują udziały.