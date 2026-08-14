Rzeczpospolita
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Gdzie łatwiej, a gdzie trudniej negocjować z deweloperami

Z nadpodażą oferty nowych mieszkań borykają się Łódź i Katowice, odwrotnie jest w Warszawie. Czy w jednych miastach klienci dyktują warunki, a w innych rządzą deweloperzy? Eksperci przestrzegają przed uproszczeniami, niemniej negocjować zawsze trzeba.

Publikacja: 14.08.2026 05:06

Czy w Katowicach rządzą klienci, a w Warszawie nie ma szans na tańsze mieszkania?

Czy w Katowicach rządzą klienci, a w Warszawie nie ma szans na tańsze mieszkania?

Foto: Adobe Stock

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W których miastach siła negocjacyjna kupujących jest największa, a gdzie deweloperzy wciąż dyktują warunki.
  • Jaki jest kluczowy wskaźnik rynkowy i jak wpływa na siłę przetargową kupujących.
  • Jakie argumenty pozwalają skutecznie negocjować cenę nawet na rynkach z przewagą deweloperów.
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Oferta nowych mieszkań jest rekordowa – to słyszymy od wiosny ubiegłego roku. Klienci już dawno nie mieli takiej przewagi w negocjacjach z deweloperami – nie dość, że zatrzymany został pochód cen ofertowych w górę, to najwięcej rozgrywa się na poziomie indywidualnych upustów. W rzeczywistości sytuacja w poszczególnych miastach jest mocno zróżnicowana. Według szacunków firmy Otodom, z rozrośniętą względem tempa sprzedaży ofertą borykają się Katowice i Łódź, na drugim biegunie są Warszawa i Trójmiasto. Czy to oznacza, że w jednych miastach karty rozdają klienci, a w innych deweloperzy?

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