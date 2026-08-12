Na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się w lipcu ponad 275,6 tys. nowych ofert pracy. To o 2 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od kwietnia 2025 r. Znaczący, bo 7 proc. wzrost (to prawie 17 tys. ogłoszeń więcej) widać też w porównaniu z czerwcem tego roku – wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza.

Co prawda lipiec tradycyjnie przynosi ożywienie rekrutacji w ujęciu miesięcznym, ale autorzy raportu zwracają uwagę na pozytywne zjawisko: średnia krocząca dynamika roczna z trzech miesięcy (która wydaje się najlepszą miarą w warunkach dużej zmienności danych miesięcznych) nie tylko utrzymuje wzrostowy trend, ale też zwiększyła się w ostatnim miesiącu z 1 proc. do 2 proc.