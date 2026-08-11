Choć pojawiły się sygnały z kręgów rządowych, że w tym tygodniu może zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przywrócenia programu osłonowego dotyczącego cen paliw, raczej nie będzie jej tak długo, jak długo będą istniały szanse na zawieszenie broni między USA a Iranem i na dalszą stabilizację rynku ropy. Resort finansów wyraża nadzieję, że do takiego porozumienia dojdzie i wówczas nowych mechanizmów osłonowych nie będzie trzeba wprowadzać. Inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku od zysków. Minister energii Miłosz Motyka jest zwolennikiem rozpoczęcia prac nad nowym projektem ustawy w sprawie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale w kształcie zbliżonym do tej, którą prezydent Nawrocki już raz skierował do Trybunału Konstytucyjnego.