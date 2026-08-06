Rzeczpospolita
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Klienci coraz częściej pytają AI, co kupić. Sklepy szykują się na rewolucję

Już w 2028 r. narzędzia AI mogą stać się głównym źródłem ruchu dla e-sklepów, odpowiadając za ponad połowę wszystkich odwiedzin i wyprzedzając tradycyjne wyszukiwarki.

Publikacja: 06.08.2026 04:19

Zakupy bez Google coraz bliżej. AI staje się nowym doradcą konsumentów

Zakupy bez Google coraz bliżej. AI staje się nowym doradcą konsumentów

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego sztuczna inteligencja ma do 2028 roku odpowiadać za ponad połowę ruchu w e-commerce.
  • W jaki sposób asystenci AI zmieniają ścieżkę zakupową i ograniczają wpływ marek na decyzje klientów.
  • Czy pęknięcie bańki spekulacyjnej na AI może zatrzymać rewolucję w nawykach zakupowych konsumentów.
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Rewolucja wywołana przez sztuczną inteligencję może wywrócić do góry nogami także to, jak robimy zakupy. Teraz wciąż najczęściej szukamy za pośrednictwem tradycyjnych wyszukiwarek czy po prostu na stronach sklepów, ale już za dwa lata sytuacja może się zmienić – prognozuje firma doradcza OC&C Strategy Consultants.

AI kontra wyszukiwarki

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