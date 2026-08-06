Rewolucja wywołana przez sztuczną inteligencję może wywrócić do góry nogami także to, jak robimy zakupy. Teraz wciąż najczęściej szukamy za pośrednictwem tradycyjnych wyszukiwarek czy po prostu na stronach sklepów, ale już za dwa lata sytuacja może się zmienić – prognozuje firma doradcza OC&C Strategy Consultants.

AI kontra wyszukiwarki