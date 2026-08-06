Dlaczego sztuczna inteligencja ma do 2028 roku odpowiadać za ponad połowę ruchu w e-commerce.
W jaki sposób asystenci AI zmieniają ścieżkę zakupową i ograniczają wpływ marek na decyzje klientów.
Czy pęknięcie bańki spekulacyjnej na AI może zatrzymać rewolucję w nawykach zakupowych konsumentów.
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Rewolucja wywołana
przez sztuczną inteligencję może wywrócić do góry nogami także to, jak robimy
zakupy. Teraz wciąż najczęściej szukamy za pośrednictwem tradycyjnych wyszukiwarek
czy po prostu na stronach sklepów, ale już za dwa lata sytuacja może się
zmienić – prognozuje firma doradcza OC&C Strategy Consultants.
AI kontra
wyszukiwarki
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