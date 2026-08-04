W najnowszym odcinku Nawigatora Prawnego gościem jest mec. Leszek Kieliszewski, adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Legality. Rozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja już dziś zmienia rynek usług prawnych oraz jak będzie wyglądała przyszłość kancelarii, sądów i zawodu prawnika.

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W rozmowie poruszamy m.in.:

• z jakich narzędzi AI korzystają dziś prawnicy,

• czy ChatGPT i inne modele językowe mogą skutecznie wspierać pracę kancelarii,

• które zadania – od analizy dokumentów po przygotowywanie umów i due diligence – najszybciej przejmie sztuczna inteligencja,

• czy kancelarie będą zatrudniały mniej prawników,

• jak zmieni się rola aplikantów i młodszych prawników,

• kiedy klient poradzi sobie sam z pomocą AI, a kiedy nadal będzie potrzebował profesjonalnego pełnomocnika,

• dlaczego sądy prawdopodobnie będą zmieniały się wolniej niż kancelarie,

• oraz jakie regulacje dotyczące AI w prawie będą potrzebne w najbliższych latach.

To rozmowa o technologiach, które z ciekawostki stały się codziennym narzędziem pracy. Zastanawiamy się, czy najważniejszą kompetencją prawnika przyszłości będzie znajomość przepisów, czy umiejętność efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji.