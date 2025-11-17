Aktualizacja: 17.11.2025 14:18 Publikacja: 17.11.2025 13:00
Anna Hoffman-Flatow, radca prawny z Kancelarii JWP
Zmiana ta ma ograniczyć nierówności płacowe, ale równocześnie prowadzi do nowych konfliktów pracowniczych oraz pytań o zakres odpowiedzialności pracodawcy. W najnowszym ,,Nawigatorze prawnym” Anna Hoffman-Flatow, radca prawny z Kancelarii JWP Legal na podstawie czterech historii wyjaśnia nowe regulacje prawne.
W jednej z analizowanych sytuacji Anna i Michał pracują na tym samym stanowisku w dziale sprzedaży. Po upublicznieniu widełek okazuje się, że Michał otrzymuje wynagrodzenie o 1500 zł brutto wyższe, mimo identycznego zakresu obowiązków i stażu pracy.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami pracodawca musi wykazać, że różnice w wynagrodzeniu wynikają z obiektywnych kryteriów — takich jak wyniki, doświadczenie, odpowiedzialność czy kwalifikacje. W przeciwnym razie pracownica może dochodzić roszczeń z tytułu nierównego traktowania, w tym odszkodowania za naruszenie zasady równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości.
Coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których widełki wynagrodzeń podane w ogłoszeniu rozmijają się z realną ofertą. W jednym z omawianych przypadków firma deklarowała w ogłoszeniu stawkę „do 13 tys. zł”, jednocześnie informując w rozmowie, że faktyczny limit wynosi 10 tys. zł.
To rodzi pytanie, czy takie praktyki można uznać za zwykłą strategię rekrutacyjną, czy już wprowadzanie kandydatów w błąd, mogące pociągać za sobą konsekwencje prawne. W podcaście radca prawny Anna Hoffman-Flatow wyjaśnia, gdzie przebiega granica między marketingiem a naruszeniem prawa pracy i jak na takie działania patrzą organy nadzorcze.
Ujawnienie struktury wynagrodzeń w wielu firmach prowadzi do napięć – zwłaszcza wśród wieloletnich pracowników, którzy nagle widzą, że zarabiają poniżej średniej. To z kolei wywołuje presję płacową, na którą nie każdy pracodawca jest gotowy.
Czy jawność wynagrodzeń może być podstawą do żądania podwyżki? Czy pracodawca musi reagować, nawet jeśli nie ma budżetu? Te kwestie – i zmieniające się obowiązki pracodawców – omawiamy szczegółowo w rozmowie z Anną Hoffman-Flatow.
W niektórych międzynarodowych korporacjach publikacja danych wynagrodzeniowych ujawnia znaczące różnice między krajami regionu. Przykład, w którym polscy pracownicy zarabiają znacznie mniej niż ich odpowiednicy w Czechach czy na Węgrzech, pokazuje, że jawność płac otwiera nowy rodzaj sporów.
Czy pracownik w Polsce może domagać się wyrównania do poziomu zagranicznych oddziałów? A jeśli nie – jakie roszczenia pozostają mu do dyspozycji? W podcaście omawiamy, jak prawo patrzy na transgraniczne porównania płacowe i gdzie leżą granice równego traktowania
Jawność wynagrodzeń nie tylko wzmacnia pozycję pracowników – zmienia też oczekiwania względem pracodawców. Niezbędne staje się dokumentowanie kryteriów płacowych, przygotowanie się na pytania o różnice w wynagrodzeniach i zarządzanie potencjalnymi sporami.
Jakie nowe obowiązki pojawiają się po stronie firm i z czym muszą liczyć się osoby odpowiedzialne za HR? O tym szczegółowo opowiada Anna Hoffman-Flatow w naszym podcaście.
