Uruchamiany w sobotę dla przedsiębiorców poligon doświadczalny dla e-fakturowania jest oficjalnie nazywany „uruchomieniem Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 na środowisku przedprodukcyjnym”. To niezbyt zrozumiałe poza światem informatycznym sformułowanie oznacza w praktyce nowy etap testów Krajowego Systemu e-Faktur.

O jaką „przedprodukcję” tu chodzi? Jak wyjaśnia Dawid Milczarek, założyciel platformy szkoleń podatkowych Taxguru, w praktyce podatnicy będą mogli testować wystawianie i odbieranie faktur już po autoryzacji prawdziwymi danymi firmowymi. – Wystawione przez nich dokumenty nie będą mogły być podglądane przez inne osoby. Na dotychczasowej platformie testowej można było bowiem wystawiać faktury z czysto fikcyjnymi danymi podatników – przypomina ekspert.