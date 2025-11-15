Reklama
Otwiera się poligon dla KSeF. Zapewni produkcję próbnych faktur

Testy e-faktur z autentycznymi danymi przedsiębiorców ruszają w sobotę 15 listopada. To kolejny etap przygotowań do wdrożenia KSeF.

Publikacja: 15.11.2025 09:01

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są cele uruchomienia Aplikacji Podatnika KSeF 2.0?
  • W jaki sposób przedsiębiorcy będą mogli logować się do systemu KSeF?
  • Jakie możliwości testowania oferuje nowy etap wdrażania KSeF?
  • Jakie są główne obawy związane z bezpieczeństwem KSeF?
Uruchamiany w sobotę dla przedsiębiorców poligon doświadczalny dla e-fakturowania jest oficjalnie nazywany „uruchomieniem Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 na środowisku przedprodukcyjnym”. To niezbyt zrozumiałe poza światem informatycznym sformułowanie oznacza w praktyce nowy etap testów Krajowego Systemu e-Faktur.

O jaką „przedprodukcję” tu chodzi? Jak wyjaśnia Dawid Milczarek, założyciel platformy szkoleń podatkowych Taxguru, w praktyce podatnicy będą mogli testować wystawianie i odbieranie faktur już po autoryzacji prawdziwymi danymi firmowymi. – Wystawione przez nich dokumenty nie będą mogły być podglądane przez inne osoby. Na dotychczasowej platformie testowej można było bowiem wystawiać faktury z czysto fikcyjnymi danymi podatników – przypomina ekspert.

