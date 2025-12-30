Koniec roku kalendarzowego to dla każdego przedsiębiorcy czas intensywnej pracy, związanej z podsumowaniem wyników finansowych i wypełnieniem licznych obowiązków m.in. księgowych czy podatkowych. To jednak także czas, kiedy należy zapoznać się z nowymi regulacjami, które przygotował dla firm polski i unijny prawodawca, a w przypadku tych zadań, które trzeba wdrożyć zaraz na początku roku, to czas na ostatnie przygotowania i dopinanie spraw na ostatni guzik.

O kilku takich nowych zadaniach piszemy w dzisiejszym dodatku, a wśród nich jest przede wszystkim Krajowy System e-Faktur. Dla największych firm stanie się on obowiązkowy już za miesiąc, ale nawet te mniejsze, które zaczną wystawiać faktury w KSeF później, już od 1 lutego będą musiały je odbierać w systemie. Wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach o tym, że KSeF to prawdziwa cyfrowa rewolucja w VAT, dziś zwracamy uwagę na to, że wprawdzie obowiązkowy KSeF może znacząco uprościć obieg dokumentów, ale jednocześnie sprawi, że fiskus będzie widział więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego rok 2026 warto potraktować jako czas na przegląd procesów VAT, ujednolicenie procedur należytej staranności, uporządkowanie przepływu danych między działami oraz wdrożenie mechanizmów kontrolnych, które pozwolą identyfikować nieprawidłowości, zanim faktura trafi do KSeF. Szczegółowo piszemy na ten temat w artykule pt. „KSeF – na czym skupi się fiskus i jak firmy mogą się zabezpieczyć”.

1 stycznia nastąpi pełne wdrożenie mechanizmu CBAM. Przywóz na obszar celny UE towarów objętych zakresem przedmiotowym unijnego rozporządzenia ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 będzie mógł zostać dokonany wyłącznie przez podmiot posiadający status „upoważnionego zgłaszającego”, nadawany importerowi albo pośrednikowi celnemu. Dla krajowych przedsiębiorców regulacje CBAM to nowe obowiązki raportowe, konieczność pozyskiwania danych emisyjnych od dostawców oraz przebudowa łańcuchów dostaw, o czym piszemy w tekście pt. „CBAM w praktyce – obowiązki raportowe i wpływ na łańcuchy dostaw".

Nowe obowiązki wynikają także z unijnego rozporządzenia PPWR. Wprowadza ono istotne zmiany w zakresie znakowania żywności twierdzeniami o jej ekologiczności. Nakłada też na producentów obowiązek umieszczania informacji o środowiskowych właściwościach opakowań. Większość tych obowiązków zacznie obowiązywać w sierpniu 2026 r., więc do tego czasu przedsiębiorcy powinni przeprowadzić audyt swoich opakowań. Niedostosowanie się do nowych wymogów może skutkować sankcjami, a także utratą zaufania konsumentów, o czym szerzej w artykule pt. „Rewolucja na etykietach żywności – nowe obowiązki".

Rzecz jasna kontynuujemy także nasz cykl dla spółdzielni mieszkaniowych. Dziś piszemy o tym, kiedy dochody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu użytkowania przez mieszkańców pomieszczeń dodatkowych są zwolnione z opodatkowania CIT, oraz o tym, czy badanie lustracyjne to dla spółdzielni korzyść, czy archaizm wymagający zmiany.

Zapraszam do lektury poradnika Biznes – bezpieczna firma i życzę państwu wszystkiego najlepszego w 2026 roku.