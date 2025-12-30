Reklama
Dochód przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych bez CIT

Dochody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu użytkowania przez mieszkańców pomieszczeń dodatkowych są zwolnione z opodatkowania CIT, pod warunkiem że zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych spółdzielni.

Publikacja: 30.12.2025 05:10

Dochód przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych bez CIT

Dochód przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych bez CIT

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Przychód, koszty i dochód spółdzielni mieszkaniowej
  2. Kiedy dochody spółdzielni mieszkaniowej są zwolnione z CIT
  3. Zasoby mieszkaniowe spółdzielni 
  4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
  5. Dochody spółdzielni mieszkaniowej z podatkiem czy bez

Większość spółdzielni mieszkaniowych posiada w budynkach mieszkalnych, oprócz lokali mieszkalnych, także piwnice przynależne do poszczególnych lokali mieszkalnych, a także części wspólne danych nieruchomości: pomieszczenia dodatkowe typu zabudowane części korytarzy, wnęki pod schodami, wolne pomieszczenia po suszarniach, pralniach itp. Spółdzielnie wynajmują te pomieszczenia dodatkowe mieszkańcom (osobom fizycznym) na podstawie umowy najmu do wykorzystania na cele mieszkaniowe (np. składowanie przetworów, wózków dziecięcych, rowerów). Dochód uzyskany przez spółdzielnie mieszkaniowe z tytułu użytkowania pomieszczeń dodatkowych przez mieszkańców spółdzielni – bez względu na ich tytuł prawny do lokalu i członkostwo w spółdzielni – jest przeznaczany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Warto się zastanowić, czy dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

