Julita Karaś-Gasparska: Fiskus polubił roboty

O samej uldze na robotyzację pisaliśmy szczegółowo dwa tygodnie temu. Ulga ma zastosowanie do kosztów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają czas do końca bieżącego roku, aby sfinalizować inwestycje i wprowadzić roboty do ewidencji środków trwałych, jeśli chcą mieć pewność skorzystania z obecnych przywilejów.

Mechanizm ulgi jest prosty: przedsiębiorca ma prawo dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może przy tym przekroczyć uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dzięki uldze przedsiębiorca może więc rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów, czyli 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów oraz 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.