Podatek u źródła w 2026 roku – o czym trzeba pamiętać

Mimo pozytywnych dla podatników i płatników danych dotyczących podatku u źródła powinni oni zachować czujność. W przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli grozi im odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa.

Publikacja: 23.02.2026 05:00

Przemysław Wydra

SPIS TREŚCI

  1. Dlaczego firmy nadrabiają zaległości w podatku WHT?
  2. Podatek u źródła (WHT) – trendy i statystyki zwrotów 2025
  3. Zwrot podatku WHT. Jak skutecznie uzyskać preferencje podatkowe?
  4. Podatek u źródła. Jak uniknąć kontroli i wielomilionowych zaległości?
  5. Podatek u źródła 2026 zdaniem autora

Początek roku w podatku u źródła (WHT) dla znacznej części podmiotów dokonujących zagranicznych płatności oznacza przede wszystkim zamknięcie zeszłorocznych rozliczeń oraz wypełnienie obowiązków deklaracyjnych i informacyjnych. Okres ten może być także momentem refleksji nad tym, jak lepiej „zaopiekować się” przyszłymi (oraz zaległymi) rozliczeniami.

Rok 2025 był bowiem dla podatników WHT rokiem pełnym nowości, w szczególności z uwagi na wydane 3 lipca ub.r. objaśnienia podatkowe ministra finansów dotyczące stosowania tzw. klauzuli rzeczywistego właściciela dla celów podatku u źródła (DD9.8201.4.2025). Przewidziane w nich rozwiązania dodały co prawda wątpliwości interpretacyjnych, lecz jednocześnie wzmocniły poczucie, że możliwość stosowania preferencji podatkowych będzie łatwiejsza do zrealizowania niż w latach poprzednich.

