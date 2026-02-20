Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 20 listopada 2025 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB2-1.4010.433. 2025.1.BJ).

Wnioskodawca (spółka komandytowa) zawarł umowę z kontrahentem na dostawę urządzeń kompatybilnych z istniejącym systemem, jednak producent nie dostarczył prawidłowo działających urządzeń, co spowodowało opóźnienia i problemy techniczne. Instalacja została wykonana w terminie, ale uruchomienie systemu wstrzymano. Kontrahent naliczył karę umowną (0,5 proc. za każdy dzień zwłoki) i potrącił ją z wynagrodzenia wnioskodawcy. Strony zawarły porozumienie, w którym wnioskodawca zobowiązał się do wymiany urządzeń i zapłaty kary za 83 dni opóźnienia.