Kiedy spółdzielnia ujmie w kosztach niezapłacone opłaty eksploatacyjne

Odpisy aktualizujące wartość należności muszą zostać ujęte w księgach rachunkowych. Jest to niezbędne w celu zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem jest bowiem odpis aktualizujący, a nie należność, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Publikacja: 10.02.2026 05:20

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Odpisy aktualizujące czasem są kosztem
  2. Jak uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności
  3. Dokonanie odpisu aktualizującego
  4. Uwaga!
  5. Kiedy wydatek jest kosztem uzyskania przychodów

jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Artykuł 16 ust. 1 ustawy o CIT zawiera przy tym nie tylko katalog wyłączeń niektórych wydatków z kosztów uzyskania przychodów, ale pewne jego punkty stanowią – niezależnie od art. 15 ust. 1 ustawy o CIT – pozytywną podstawę zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, po spełnieniu wymienionych tam warunków.

