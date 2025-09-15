Usługi ubezpieczeniowe bez podatku u źródła

Wraz z intensyfikacją transgranicznych kontaktów gospodarczych i coraz powszechniejszym korzystaniem przez polskich podatników z usług świadczonych przez zagraniczne podmioty, rośnie znaczenie prawidłowej klasyfikacji tych usług na gruncie przepisów o podatku u źródła. Jednym z zagadnień, istotnych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, jest opodatkowanie płatności za usługi ubezpieczeniowe. Pojawia się pytanie, czy składki ubezpieczeniowe wypłacane na rzecz nierezydentów, zwłaszcza za polisy korporacyjne czy usługi brokerskie, mogą zostać uznane za świadczenia objęte zakresem podatku u źródła, a w szczególności, czy mogą być utożsamiane z gwarancją lub świadczeniem o podobnym charakterze.