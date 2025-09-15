Rzeczpospolita
Usługi ubezpieczeniowe bez podatku u źródła

Obecna linia interpretacyjna i orzecznicza nie utożsamia już ubezpieczenia z poręczeniami, gwarancjami lub świadczeniami o podobnym charakterze.

Publikacja: 15.09.2025 05:50

Magdalena Skrzypczak

SPIS TREŚCI

  1. Usługi ubezpieczeniowe a podatek u źródła – stanowisko fiskusa
  2. Usługi ubezpieczeniowe a podatek u źródła – zmiana stanowiska fiskusa 
  3. Przychody opodatkowane podatkiem u źródła – katalog otwarty, ale nie nieograniczony
  4. Usługi ubezpieczeniowe a podatek u źródła – stanowisko sądów
  5. Usługi brokerów
  6. Usługi ubezpieczeniowe bez podatku u źródła
  7. Świadczenia złożone a podatek u źródła 

Wraz z intensyfikacją transgranicznych kontaktów gospodarczych i coraz powszechniejszym korzystaniem przez polskich podatników z usług świadczonych przez zagraniczne podmioty, rośnie znaczenie prawidłowej klasyfikacji tych usług na gruncie przepisów o podatku u źródła. Jednym z zagadnień, istotnych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, jest opodatkowanie płatności za usługi ubezpieczeniowe. Pojawia się pytanie, czy składki ubezpieczeniowe wypłacane na rzecz nierezydentów, zwłaszcza za polisy korporacyjne czy usługi brokerskie, mogą zostać uznane za świadczenia objęte zakresem podatku u źródła, a w szczególności, czy mogą być utożsamiane z gwarancją lub świadczeniem o podobnym charakterze.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

