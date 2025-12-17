Czy można skorzystać z ulgi na termomodernizację w PIT, jeśli z faktury odliczyliśmy VAT?

Czy ekologiczna inwestycja może dać odpis w VAT i w PIT? Może. Jedno nie wyklucza drugiego, byleby tylko nie odliczać tych samych kwot.

O podatkowe rozliczenie zapytał jeden z naszych czytelników. Prowadzi działalność gospodarczą i w firmie zarabia m.in. na wynajmie domu. W tym roku wymienił w nim okna. Z faktury odliczył VAT. Kwoty netto nie zaliczał do kosztów, bo jest na ryczałcie (na którym nie ma kosztów). Nie chce, żeby mu przepadła, dlatego zamierza skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Twierdzi, że ma do niej prawo, bo nowe okna są szczelniejsze, dzięki czemu zużywa mniej energii cieplnej. Czy ulgi nie wyklucza jednak to, że rozliczyłem VAT w firmie? – pyta czytelnik.