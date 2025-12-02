Rzeczpospolita
Czy umorzone przez gminę zaległości w czynszu nakłada nią obowiązki w zakresie PIT?

Umorzenie przez gminę zaległości czynszu najmu lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z PIT. Na gminie nie ciążą zatem obowiązki w zakresie sporządzenia PIT-11.

Publikacja: 02.12.2025 05:10

Z roku na rok rośnie zadłużenie najemców lokali komunalnych

Foto: AdobeStock

Marcin Szymankiewicz

Gmina umorzyła mieszkańcowi zaległości czynszu lokalu mieszkalnego. Czy takie umorzenie jest dochodem opodatkowanym PIT? Czy na gminie ciążą obowiązki w zakresie PIT, tj. sporządzenie PIT-11?

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

