Czy umorzone przez gminę zaległości w czynszu nakłada nią obowiązki w zakresie PIT?

Aktualizacja: 02.12.2025 12:57 Publikacja: 02.12.2025 05:10
Z roku na rok rośnie zadłużenie najemców lokali komunalnych
Foto: AdobeStock
Gmina umorzyła mieszkańcowi zaległości czynszu lokalu mieszkalnego. Czy takie umorzenie jest dochodem opodatkowanym PIT? Czy na gminie ciążą obowiązki w zakresie PIT, tj. sporządzenie PIT-11?
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).
Przychody uzyskiwane przez wspólników z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki komandytowej, wypłacane...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas