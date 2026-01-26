Aktualizacja: 26.01.2026 12:21 Publikacja: 26.01.2026 06:00
Styczeń to dla płatników i podatników bardzo intensywny czas w roku.
Przełom roku to czas wysokiego ryzyka popełnienia błędu. Na koniec stycznia (w tym roku 2 lutego, ponieważ 31 stycznia wypada w sobotę) podatnicy i płatnicy muszą przekazać urzędowi skarbowemu wiele informacji, m.in. o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2025 r. (PIT-11), o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2025 r. (PIT-8C), o pobranych zaliczkach na PIT za 2025 r. (PIT-4R) i o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2025 r. (PIT-8AR). To także m.in. termin złożenia do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze na okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2029 r. opodatkowania estońskim CIT (ZAW-RD), jeśli rok podatkowy podatnika pokrywa się z kalendarzowym, a także złożenia przez osoby prawne i jednostki niemające osobowości prawnej deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Przedsiębiorcy mają także obowiązki wobec ZUS. Ci pracodawcy, którzy w 2025 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, muszą złożyć ZUS IWA, czyli informację o danych do ustalenia składki wypadkowej, która będzie obowiązywać płatnika w nowym roku składkowym (od 1 kwietnia).
Do końca stycznia płatnik powinien także złożyć do urzędu skarbowego informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2025 r. (PIT-R). W dzisiejszym numerze piszemy o tym, czym są obowiązki społeczne i obywatelskie, jak zakwalifikować wynagrodzenie wypłacane osobom, które te obowiązki wykonują, kiedy kwoty otrzymywane przez te osoby są zwolnione z PIT i jak rozliczyć kwoty zwrotu z tytułu podróży odbywanej w związku z pełnieniem funkcji społecznych i obywatelskich. Wyjaśniamy także szczegółowo jak wypełnić informację PIT-R (Pełnienie zadań społecznych – obowiązki płatnika i rozliczenie roczne).
Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.
