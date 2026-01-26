W art. 13 pkt 5 ustawy o PIT wymieniono, jako jeden z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, „przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7”. Wypłacenie tych przychodów wiąże się z obowiązkiem płatnika pobrania zaliczki na podatek (inaczej niż np. w przypadku przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ustawy o PIT, które są wypłacane w pełnej kwocie). Należy pamiętać, że w odniesieniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście również występują różnice w zasadach ich opodatkowania – w przypadku świadczeń mieszczących się w art. 13 pkt 5 możliwe jest potrącenie właściwych kosztów uzyskania przychodów oraz objęcie części przychodów zwolnieniem podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT), powstaje także obowiązek sporządzenia przez płatnika informacji PIT-R.