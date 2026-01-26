Rzeczpospolita
Pełnienie zadań społecznych – obowiązki płatnika i rozliczenie roczne

Ustalenie, czy dane wynagrodzenie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście i do której kategorii przychodów tego rodzaju należy, jest kluczowe dla zastosowania właściwych zasad opodatkowania.

Publikacja: 26.01.2026 05:20

Foto: Adobe Stock

Jarosław Sekita

SPIS TREŚCI

  1. PIT a obowiązki społeczne i obywatelskie
  2. Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich - jak przyporządkować przychody
  3. Diety i zwrot kosztów – szczególne zwolnienie podatkowe
  4. Diety i inne należności – miesięczny limit zwolnienia podatkowego
  5. Zwrot kosztów podróży związanej z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
  6. Zwolnienie z PIT dotyczy szkoleń pracowników
  7. Należności za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich – zaliczka na PIT
  8. Informacje od płatnika
  9. Obowiązki społeczne i obywatelskie – co z kosztami uzyskania przychodów
  10. Podatnik składa rozliczenie roczne PIT

W art. 13 pkt 5 ustawy o PIT wymieniono, jako jeden z rodzajów przychodów z działalności wykonywanej osobiście, „przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7”. Wypłacenie tych przychodów wiąże się z obowiązkiem płatnika pobrania zaliczki na podatek (inaczej niż np. w przypadku przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ustawy o PIT, które są wypłacane w pełnej kwocie). Należy pamiętać, że w odniesieniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście również występują różnice w zasadach ich opodatkowania – w przypadku świadczeń mieszczących się w art. 13 pkt 5 możliwe jest potrącenie właściwych kosztów uzyskania przychodów oraz objęcie części przychodów zwolnieniem podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT), powstaje także obowiązek sporządzenia przez płatnika informacji PIT-R.

