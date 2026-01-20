Jednorazowa gratyfikacja dla dyrektora liceum a obowiązki płatnika PIT

- Na podstawie Karty Nauczyciela minister nadał dyrektorowi liceum (nauczycielowi) tytuł honorowego profesora oświaty. W związku z tym wypłacono mu jednorazową gratyfikację – 18 tys. zł – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, bezpośrednio na konto, bez potrącenia zaliczki PIT. Bezpośrednim pracodawcą dyrektora liceum jest prezydent miasta (organem prowadzącym liceum jest miasto na prawach powiatu). Czy ta gratyfikacja to przychód ze stosunku pracy? Czy prezydent miasta ma obowiązki płatnika PIT?

Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty (art. 9i ust. 1 Karty Nauczyciela). Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (art. 9i ust. 1a Karty Nauczyciela).