Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jednorazowa gratyfikacja dla dyrektora liceum a obowiązki płatnika PIT

Jednorazowa gratyfikacja wypłacona w związku z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty stanowi przychód z innych źródeł, który podatnik rozlicza w zeznaniu rocznym.

Publikacja: 20.01.2026 04:50

Jednorazowa gratyfikacja dla dyrektora liceum a obowiązki płatnika PIT

Jednorazowa gratyfikacja dla dyrektora liceum a obowiązki płatnika PIT

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

SPIS TREŚCI

  1. Czy jednorazowa gratyfikacja jest przychodem?
  2. Gratyfikacja dla dyrektora liceum – kto sporządza PIT-11
  3. Jednorazowa gratyfikacja dla dyrektora liceum a obowiązki płatnika PIT – podsumowanie

- Na podstawie Karty Nauczyciela minister nadał dyrektorowi liceum (nauczycielowi) tytuł honorowego profesora oświaty. W związku z tym wypłacono mu jednorazową gratyfikację – 18 tys. zł – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, bezpośrednio na konto, bez potrącenia zaliczki PIT. Bezpośrednim pracodawcą dyrektora liceum jest prezydent miasta (organem prowadzącym liceum jest miasto na prawach powiatu). Czy ta gratyfikacja to przychód ze stosunku pracy? Czy prezydent miasta ma obowiązki płatnika PIT?

Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy profesora oświaty (art. 9i ust. 1 Karty Nauczyciela). Członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (art. 9i ust. 1a Karty Nauczyciela).

Pozostało jeszcze 86% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych – jak ustalić przychód
PIT - Źródła przychodu
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych – jak ustalić przychód
Jak komplementariusz ustala dochód za prowadzenie spraw spółki
PIT - Źródła przychodu
Jak komplementariusz ustala dochód za prowadzenie spraw spółki
Czy stypendium przyznane studentowi przez JST korzysta ze zwolnienia PIT?
PIT - Źródła przychodu
Czy stypendium przyznane studentowi przez JST korzysta ze zwolnienia PIT?
Szkolenia dla członków gminnej komisji - obowiązki płatnika PIT
PIT - Źródła przychodu
Szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a obowiązki płatnika PIT
Obowiązki gminy - płatnika PIT przy świadczeniach nauczycielskich
PIT - Źródła przychodu
Obowiązki gminy - płatnika PIT przy świadczeniach nauczycielskich
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie