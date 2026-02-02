Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Tylko część produkcji rolnej jest opodatkowana PIT/CIT

Przychody z działalności rolnej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Publikacja: 02.02.2026 04:30

Tylko część produkcji rolnej jest opodatkowana PIT/CIT

Tylko część produkcji rolnej jest opodatkowana PIT/CIT

Foto: Adobe Stock

Marek Barowicz

SPIS TREŚCI

  1. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej 
  2. Dochód (strata) z działów specjalnych produkcji rolnej 
  3. Normy szacunkowe dochodu

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią natomiast działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w przepisach o podatku dochodowym (w przypadku przekroczenia przez działy specjalne produkcji rolnej tych wielkości, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji).

Pozostało jeszcze 87% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Naczelny Sąd Administracyjny
PIT - Źródła przychodu
Czy media refakturowane na najemców są przychodem przedsiębiorcy na ryczałcie? Wyrok NSA
Pełnienie zadań społecznych – obowiązki płatnika i rozliczenie roczne
PIT - Źródła przychodu
Pełnienie zadań społecznych – obowiązki płatnika i rozliczenie roczne
Jednorazowa gratyfikacja dla dyrektora liceum a obowiązki płatnika PIT
PIT - Źródła przychodu
Jednorazowa gratyfikacja dla dyrektora liceum a obowiązki płatnika PIT
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych – jak ustalić przychód
PIT - Źródła przychodu
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych – jak ustalić przychód
Jak komplementariusz ustala dochód za prowadzenie spraw spółki
PIT - Źródła przychodu
Jak komplementariusz ustala dochód za prowadzenie spraw spółki
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie