Choć na razie stosunkowo niewielka część polskich przedsiębiorców w pełni korzysta z KSeF, to nawet ci, którzy nie wystawiają jeszcze w nim faktur, mają z tym systemem różne doświadczenia. Wiele z nich dopiero testuje ten system i wciąż przygotowuje swoją firmową infrastrukturę do współpracy z nim. Ci, którzy współpracują z największymi firmami – muszą odbierać faktury w tym systemie.

Pierwsze tygodnie działania systemu pokazały, że aż 74 proc. firm napotkało różne błędy w fakturach i doświadczyło różnych trudności związanych z jego funkcjonowaniem. Większość (54 proc.) przyznała jednak, że nie miały one wpływu na funkcjonowanie firmy, a dla 20 proc. miało to negatywne przełożenie na jej działalność. Takie wnioski wynikają z ankiety, którą firma doradcza Grant Thornton przeprowadziła wśród 150 swoich klientów. „Rzeczpospolita” poznała te wyniki jako pierwsza.