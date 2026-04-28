Oznaczanie faktur „scamowych” czyli takich, które służą oszustwom i innym nadużyciom, było zapowiadane przez Ministerstwo Finansów już od kilku tygodni. Teraz uzupełniono Aplikację Podatnika o stosowną funkcję. Za pomocą kilku kliknięć w ekran podatnik może powiadomić administrację skarbową, że dana faktura jest niewłaściwa.

Dotychczas zgłoszenia takich „scamowych” faktur w KSeF było możliwe tylko poprzez ogólny formularz zgłoszeniowy, służący do zgłaszania nieprawidłowości w systemie. Teraz, po wejściu na listę otrzymanych faktur i wybraniu szczegółów danej faktury, na górze jej wizualizacji pojawia się czerwony napis „zgłoszenie nadużycia” (na zdjęciu).