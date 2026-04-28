Oznaczanie faktur „scamowych” czyli takich, które służą
oszustwom i innym nadużyciom, było zapowiadane przez Ministerstwo
Finansów już od kilku tygodni. Teraz uzupełniono Aplikację
Podatnika o stosowną funkcję. Za pomocą kilku kliknięć w ekran
podatnik może powiadomić administrację skarbową, że dana faktura
jest niewłaściwa.
Dotychczas
zgłoszenia takich „scamowych” faktur w KSeF było możliwe tylko
poprzez ogólny formularz zgłoszeniowy, służący do zgłaszania
nieprawidłowości w systemie. Teraz, po wejściu na listę
otrzymanych faktur i wybraniu szczegółów danej faktury, na górze
jej wizualizacji pojawia się czerwony napis „zgłoszenie
nadużycia” (na zdjęciu).