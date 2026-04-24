Jeśli w fakturze jest wpisany prawidłowo nabywca (pole Podmiot2), a błędnie faktyczny odbiorca (pole Podmiot3), nie musimy jej korygować do zera i wystawiać nowej. Takie jest sedno zmienionej przez skarbówkę interpretacji w sprawie samorządowych rozliczeń.

Przypomnijmy, że gmina oraz jej jednostki i zakłady budżetowe są jednym podatnikiem VAT. Jak wobec tego opisywać w KSeF (czyli Krajowym Systemie e-Faktur) transakcje ze szkołą, przedszkolem, biblioteką, muzeum czy ośrodkiem kultury? W polu Podmiot2 faktury ustrukturyzowanej wpisuje się nabywcę, którym jest gmina. Natomiast w polu Podmiot3 (jest fakultatywne) faktycznego odbiorcę, czyli daną jednostkę, która uczestniczy w transakcji (coś kupuje lub korzysta z usługi).