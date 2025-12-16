Okres świąteczny to czas, gdy przedsiębiorstwa chętnie inwestują w budowanie pozytywnej atmosfery – zarówno wśród pracowników, jak i klientów odwiedzających siedzibę firmy. Choinka, lampki i świąteczne dekoracje w biurze, kartki z życzeniami, firmowe wigilie – połączone nie tylko ze składaniem życzeń, ale czasem także z wręczaniem upominków „od św. Mikołaja” lub nawet premii świątecznych – to działania sprzyjające integracji, motywacji oraz budowaniu wizerunku. Każdy taki wydatek wywołuje określone skutki podatkowe i aby go prawidłowo rozliczyć i nie narazić się na konflikt z fiskusem, należy każdorazowo ustalić: w jakim celu wydatek został poniesiony, czy ma związek z opodatkowaną działalnością gospodarczą, czy ma charakter reprezentacyjny, kto jest odbiorcą świadczenia (pracownik, współpracownik, kontrahent) i czy zostało ono sfinansowane ze środków obrotowych firmy czy z zakładowego funduszu. W dzisiejszym dodatku przedstawiamy przegląd najczęściej spotykanych świątecznych wydatków w firmach wraz z omówieniem zasad ich rozliczania na gruncie podatku dochodowego i VAT (Jak rozliczyć wydatki świąteczne w firmie).

Niektóre z firmowych wigilii, imprez integracyjnych czy spotkań noworocznych odbywają się w biurze w godzinach pracy, ale większość tego typu wydarzeń ma miejsce po pracy – w restauracjach lub wynajętych salach. Dbałość o bhp uczestników takich spotkań – poprzez jasne zasady dotyczące alkoholu, transportu i zachowania – sprawia, że świąteczna zabawa nie zostanie zakłócona przez niepotrzebne incydenty. Jak zatem kształtują się obowiązki w zakresie bhp ciążące na pracodawcy wobec pracowników uczestniczących w takich spotkaniach i czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność, jeśli w ich trakcie pracownik ulegnie wypadkowi – piszemy w artykule pt. „Impreza firmowa musi być zgodna z zasadami bhp”.

Kontynuujemy także cykl „Przewodnik dla spółdzielni mieszkaniowych”, w którym przekazujemy ekspercką wiedzę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz opisujemy obowiązujące i projektowane przepisy, które wpływają na zarządzanie zasobami spółdzielni. W dzisiejszym dodatku piszemy o rozliczeniach VAT w przypadku organizowania przez spółdzielnię mieszkaniową w ramach działalności osiedlowego klubu nieodpłatnych występów, wystaw i przedstawień teatralnych (Działalność kulturalna spółdzielni bez VAT), a także w odniesieniu do inwestycji w panele słoneczne na budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni (Spółdzielnia nie odliczy podatku od montażu paneli fotowoltaicznych). Omawiamy również rządowy projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawa spółdzielczego (Projekt nowelizacji jest szkodliwy dla spółdzielni mieszkaniowych ).

Zapraszam do lektury poradnika Biznes – bezpieczna firma i życzę Państwu spokojnych świąt.