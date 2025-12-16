Jak Skarb Państwa może wykupić mienie upadłego

Prawo upadłościowe nie precyzuje szczegółów związanych z wykupem mienia upadłego przez Skarb Państwa z uwagi na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa. Z punktu widzenia syndyka masy upadłości sposób organizowania finansowania czy struktura przyjęta dla realizacji prawa wykupu mają charakter drugorzędny. Pierwszoplanowe znaczenie ma kwota uzyskana w zamian za mienie upadłego.

W „Bezpiecznej firmie” z 4 listopada br. pisaliśmy o tym, że Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra obrony narodowej przysługuje prawo wykupu składników majątku upadłego służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. W artykule była mowa m.in. o tym, czym jest „działalność w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa” i jak wyceniane jest mienie upadłego na potrzeby realizacji prawa wykupu.