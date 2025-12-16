Reklama
Działalność kulturalna spółdzielni bez VAT

Organizowanie przez spółdzielnię mieszkaniową w ramach działalności osiedlowego klubu nieodpłatnych występów, wystaw i przedstawień teatralnych nie podlega opodatkowaniu VAT.

Publikacja: 16.12.2025 05:10

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej (zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny), która w ramach swej działalności statutowej prowadzi m.in. działalność społeczno-wychowawczą w formie klubu osiedlowego. Działalność społeczno-wychowawcza spółdzielni polega na prowadzeniu różnych sekcji (np. plastycznej, teatralnej, wokalnej) i organizowaniu w ramach tych sekcji zajęć, na które uczęszczają dzieci, młodzież i dorośli. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych instruktorów, z którymi spółdzielnia zawiera umowy. Kilka razy w roku sekcje działające w klubie organizują różnego rodzaju imprezy: występy, wystawy, przedstawienia teatralne itp., w których uczestnicy sekcji prezentują swoje talenty i efekty pracy. Wstęp na te widowiska jest całkowicie bezpłatny, nie są wydawane żadne bezpłatne bilety wstępu ani zaproszenia, a wydarzenia te mają charakter całkowicie otwarty. Imprezy są zatem skierowane zarówno do członków spółdzielni, jak i do osób niebędących jej członkami, a także do osób zupełnie obcych. Imprezy są finansowane z przychodów klubu (tj. ze środków pochodzących z opłat na działalność społeczno-wychowawczą, będących składnikiem opłat za mieszkanie oraz opłat za przynależność do sekcji klubowych). Organizacja tych imprez ma na celu promowanie i rozpowszechnianie wiedzy o działalności klubu, co może przyczynić się do poszerzenia kręgu uczestników sekcji, a w efekcie do zwiększenia przychodów z opłat za przynależność do tych sekcji. Czy zatem organizacja przez spółdzielnię mieszkaniową w ramach działalności osiedlowego klubu nieodpłatnych występów, wystaw i przedstawień teatralnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

