Transakcje zagraniczne pod lupą fiskusa

Na dynamiczny rozwój obrotu międzynarodowego wpływa wiele czynników, a przemieszczanie się między państwami kapitału, technologii i ludzi z pewnością jest jednym z nich. Rozwój ten daje możliwość rozwoju biznesu, ale wiąże się też z potencjalnymi nadużyciami.

W wyniku procesów globalizacyjnych zwiększa się także skala oraz możliwości funkcjonowania działalności przestępczej w sferze gospodarczej. Czynnikami wpływającymi na te zjawiska są wielkość gospodarki w danym kraju i w państwach ościennych oraz podaż towarów będących przedmiotem nielegalnych transakcji. Polska znajduje się w niekorzystnym położeniu geopolitycznym, granicząc z krajami o bardzo wysokim poziomie szarej strefy. Taka sytuacja na granicach zewnętrznych kraju (a także Unii Europejskiej) sprzyja m.in. nielegalnemu wwozowi na obszar celny danego kraju towarów nielegalnych lub podrabianych.