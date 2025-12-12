Reklama
TSUE o VAT od cudzych zobowiązań: sprzedawca czasem może płacić za nabywcę

Czy podatnik zawsze musi odpowiadać za VAT od swojego kontrahenta, który już nie istnieje? Czwartkowy wyrok TSUE nie wyjaśnił jednoznacznie tej kwestii.

Publikacja: 12.12.2025 08:08

TSUE o VAT od cudzych zobowiązań: sprzedawca czasem może płacić za nabywcę

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Wydany 11 grudnia wyrok Trybunału dotyczył sprawy bułgarskiej, choć może mieć skutki także dla polskich podatników. Dotyczy bowiem kwestii odpowiedzialności za cudze zobowiązania podatkowe.

Sprawa dotyczyła firmy Vaniz, działającej w branży transportowej. W trakcie swojej działalności kupowała ona m.in. samochody ciężarowe od firmy Stars International EOOD. Vaniz zapłaciła należność z tych faktur i potraktowała VAT w nich zawarty jako podatek naliczony w swoim rozliczeniu. Jednak firma Stars ogłosiła upadłość i przestała istnieć, przy czym okazało się, że nie rozliczyła z urzędem skarbowym VAT od sprzedaży pojazdów firmie Vaniz. Bułgarskie władze podatkowe domagały się zapłaty tego podatku od Vaniz, powołując się na tamtejsze przepisy o odpowiedzialności solidarnej za nieuiszczony podatek. Według tamtejszej ustawy o VAT jeżeli odbiorca dostawy podlegającej opodatkowaniu wiedział lub powinien był wiedzieć, że podatek związany z wystawionymi mu fakturami nie zostanie zapłacony, to odpowiada solidarnie z dostawcą za zapłatę tego podatku.

