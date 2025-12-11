Rzeczpospolita
Darowizna dla fundacji z podwójnym wpisem nie przekreśla ulgi w CIT. NSA orzekł

To, że fundacja czy stowarzyszenie ma podwójny wpis, tj. zarówno do rejestru stowarzyszeń i fundacji, jak i przedsiębiorców, nie wyklucza prawa do ulgi na darowizny w CIT.

Publikacja: 11.12.2025 17:59

Naczelny Sąd Administracyjny

Foto: Fotorzepa / Marta Bogacz

Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważny wyrok dla firm, które chcą wspierać darowiznami szczytne cele i korzystać z preferencji podatkowej w CIT.

Sprawa zaczęła się od wniosku o interpretację. Spółka wyjaśniła w nim, że jest przedsiębiorcą działającym głównie w szeroko rozumianym sektorze paliwowo-energetycznym. Tłumaczyła, że realizując zasady tzw. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, od czasu do czasu wspiera cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. To darowizny na rzecz wskazanych w ustawie fundacji czy stowarzyszeń m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych.

