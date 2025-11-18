Reklama
Czy warto przekazać nieruchomość do fundacji rodzinnej

Panuje przekonanie, że fundacja rodzinna nie płaci podatków i w związku z tym posiadanie przez nią nieruchomości jest opłacalne. Czy rzeczywiście tak jest?

Publikacja: 18.11.2025 05:50

Czy warto przekazać nieruchomość do fundacji rodzinnej

Czy warto przekazać nieruchomość do fundacji rodzinnej

Foto: Adobe Stock

Justyna Bauta--Szostak

Fundacja rodzinna może posiadać w swoim majątku nieruchomości i zarządzać nimi na rzecz beneficjentów, jednak każdy sposób wykorzystania lub dysponowania nieruchomościami wiąże się z odmiennymi konsekwencjami podatkowymi. Zarówno wynajem, udostępnianie, jak i sprzedaż nieruchomości mogą spowodować obowiązek zapłaty CIT lub PIT, jeśli uznane zostaną za działalność wykraczającą poza dozwolony zakres. Dodatkowo, w sytuacji gdy fundator korzysta z nieruchomości należącej do fundacji, pojawiają się dodatkowe obciążenia podatkowe, których nie ma przy posiadaniu nieruchomości na własność. Fundacja – jako osoba prawna – może także płacić wyższy podatek od nieruchomości niż osoba fizyczna.

