Data faktury nie wyznacza daty przychodu od usług ciągłych

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2025 r. (0111-KDIB1-3.4010.357.2025.4.JG).

Wnioskodawca zainstalował na swoich nieruchomościach instalację fotowoltaiczną, poprzez którą pokrywa własne zapotrzebowanie na energię elektryczną, a nadwyżki wytworzonej energii przekazuje do sieci elektroenergetycznej. Rozliczenie energii pomiędzy spółką (prosumentem) a dostawcą energii elektrycznej odbywa się w systemie net-billing, w miesięcznych okresach rozliczeniowych określonych w umowie. Wyprodukowana energia elektryczna jest w pierwszej kolejności wykorzystywana na potrzeby własne, a jej nadwyżka przekazywana do sieci (nie jest magazynowana przez wnioskodawcę). Wartość energii oddanej do sieci zapisywana jest na tzw. depozycie prosumenta, tj. wirtualnym koncie, z którego spółka reguluje należności za pobraną energię. Kwoty zgromadzone na depozycie pomniejszają należność do zapłaty wobec dostawcy energii, co znajduje odzwierciedlenie na wystawianych przez niego fakturach. Wnioskodawca chciał uzyskać potwierdzenie, że obowiązek opodatkowania przychodów związanych ze sprzedażą nadwyżki energii elektrycznej powstaje z datą otrzymania faktury od dostawcy energii.