Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Data faktury nie wyznacza daty przychodu od usług ciągłych

Przychód podatkowy z tytułu rozliczenia nadwyżki energii elektrycznej oddanej do sieci przez prosumenta powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Data otrzymania faktury nie ma tu znaczenia.

Publikacja: 15.12.2025 04:30

Data faktury nie wyznacza daty przychodu od usług ciągłych

Data faktury nie wyznacza daty przychodu od usług ciągłych

Foto: Adobe Stock

Mateusz Gago

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 25 sierpnia 2025 r. (0111-KDIB1-3.4010.357.2025.4.JG).

Wnioskodawca zainstalował na swoich nieruchomościach instalację fotowoltaiczną, poprzez którą pokrywa własne zapotrzebowanie na energię elektryczną, a nadwyżki wytworzonej energii przekazuje do sieci elektroenergetycznej. Rozliczenie energii pomiędzy spółką (prosumentem) a dostawcą energii elektrycznej odbywa się w systemie net-billing, w miesięcznych okresach rozliczeniowych określonych w umowie. Wyprodukowana energia elektryczna jest w pierwszej kolejności wykorzystywana na potrzeby własne, a jej nadwyżka przekazywana do sieci (nie jest magazynowana przez wnioskodawcę). Wartość energii oddanej do sieci zapisywana jest na tzw. depozycie prosumenta, tj. wirtualnym koncie, z którego spółka reguluje należności za pobraną energię. Kwoty zgromadzone na depozycie pomniejszają należność do zapłaty wobec dostawcy energii, co znajduje odzwierciedlenie na wystawianych przez niego fakturach. Wnioskodawca chciał uzyskać potwierdzenie, że obowiązek opodatkowania przychodów związanych ze sprzedażą nadwyżki energii elektrycznej powstaje z datą otrzymania faktury od dostawcy energii.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Naczelny Sąd Administracyjny
CIT - Rozliczenia
Czy firma może odliczyć w CIT datek na rzecz fundacji z dodatkowym wpisem do rejestru przedsiębiorców? Ważny wyrok NSA
Pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu stanowi ukryty zysk
CIT - Rozliczenia
Pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu stanowi ukryty zysk
Korekta stawek amortyzacyjnych wstecz jest dopuszczalna
CIT - Rozliczenia
Korekta stawek amortyzacyjnych wstecz jest dopuszczalna
Czy fundacja rodzinna musi zapłacić podatek od otrzymanej dywidendy?
CIT - Rozliczenia
Dywidendy dla fundacji rodzinnej – kiedy z podatkiem, kiedy bez
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Czy warto przekazać nieruchomość do fundacji rodzinnej
CIT - Rozliczenia
Czy warto przekazać nieruchomość do fundacji rodzinnej
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie