Kara bez winy – „tryb zagrożenia” w KSeF 2.0. Co grozi za nieprzesłanie faktury lub błąd?

Przepisy nie wskazują jednoznacznie czy nieprzesłanie w terminie do KSeF faktury wystawionej w trybie offline będzie od 2027 r. sankcjonowane, także gdy nastąpi z przyczyn niezależnych od podatnika, innych niż awaria lub niedostępność KSeF.

Publikacja: 15.12.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Adam Tomaszewski

Czy nieprzesłanie do Krajowego Systemu e-Faktur w wymaganym terminie faktury wystawionej w trybie offline będzie od 2027 r. sankcjonowane, również jeżeli zdarzy się to z przyczyn niezależnych od podatnika, innych niż awaria lub niedostępność KSeF, takich jak np. przerwa w dostawie prądu, czy lokalna klęska żywiołowa? Z przepisów można wywnioskować, że tak, jednak ich brzmienie pozostawia też pole do interpretacji pozytywnej dla podatników.

Rok 2026 przyniesie podatnikom nowe obowiązki na gruncie VAT. Co do zasady będą oni zobligowani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF od 1 lutego 2026 r. (jeśli wartość ich sprzedaży wraz z kwotą VAT w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł) lub od 1 kwietnia 2026 r. (pozostali podatnicy, z pewnymi wyjątkami).

