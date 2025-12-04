Rzeczpospolita
Załącznik do faktury w KSeF. Nie zawsze można, nie zawsze warto

Firmy będą mogły wystawiać w KSeF załączniki do faktur. Ale są ograniczenia, wielu rzeczy nie da się w nich zamieścić. Eksperci przestrzegają też przed ujawnianiem fiskusowi wszystkich szczegółów transakcji.

Publikacja: 04.12.2025 12:33

Największe firmy muszą wystawiać faktury w KSeF już od 1 lutego 2026 r., mniejsze od 1 kwietnia 2026 r., a najmniejsze od 1 stycznia 2027 r.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców umożliwiliśmy wystawianie w KSeF faktur z załącznikami – obwieszcza Ministerstwo Finansów. Eksperci wskazują jednak, że to wcale nie taka prosta sprawa. Są bowiem ograniczenia formalne i techniczne.

– Przede wszystkim musimy wystąpić o zgodę na wystawianie w KSeF faktur z załącznikiem. Wnioski w tej sprawie będzie można składać w e-Urząd Skarbowy od 1 stycznia 2026 r. Uprawnienie będzie nadawane automatycznie, fiskus może jednak zgodę cofnąć, jeśli uzna, że wystawiane przez nas załączniki nie powinny trafić do KSeF – mówi Michał Wykurz, doradca podatkowy, starszy menedżer w Sendero Tax & Legal.

