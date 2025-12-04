Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców umożliwiliśmy wystawianie w KSeF faktur z załącznikami – obwieszcza Ministerstwo Finansów. Eksperci wskazują jednak, że to wcale nie taka prosta sprawa. Są bowiem ograniczenia formalne i techniczne.

– Przede wszystkim musimy wystąpić o zgodę na wystawianie w KSeF faktur z załącznikiem. Wnioski w tej sprawie będzie można składać w e-Urząd Skarbowy od 1 stycznia 2026 r. Uprawnienie będzie nadawane automatycznie, fiskus może jednak zgodę cofnąć, jeśli uzna, że wystawiane przez nas załączniki nie powinny trafić do KSeF – mówi Michał Wykurz, doradca podatkowy, starszy menedżer w Sendero Tax & Legal.